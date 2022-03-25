Врач Дианова назвала объем воды, который нужно выпивать в день

25 марта 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

При четырехразовом питании можно пить по 200 мл воды между приемами пищи и после Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При четырехразовом питании идеальный режим употребления воды составляет по 200 мл между приемами пищи и по 200 мл после. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Если у вас как минимум четырехразовое питание, употреблять воду желательно по 200 мл между приемами пищи и по 200 мл после еды. Например, во время завтрака кофе, далее между ним и полдником или обедом — 200 мл воды, в сам обед уже чай. Между обедом и полдником — 200 мл воды, далее в полдник, например, 200 мл кофе, и между полдником и ужином еще 200 мл воды. А на ужин уже пьете травяной чай. Прямо идеальный режим», — подчеркнула Нурия Дианова. Врач-гастроэнтеролог добавила, что чрезмерное употребление воды может говорить о каких-то проблемах в организме. «Если вы изначально много пьете, нужно уже тут смотреть, это могут быть признаки диабета, либо того, что много курите и из-за этого уменьшается объем выделяемой слюны, естественного обеззараживателя. Также у тех, кто пьет много кофе, может возникать определенная сухость во рту. Человек может пить слишком много воды и думать, что все не так плохо, но если есть дополнительная нагрузка на органы, то это идет во вред. Нужно знать, сколько пить, для этого необходимо знать состояние своего организма, а не пить много воды только потому, что надо похудеть», — объяснила Дианова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При четырехразовом питании идеальный режим употребления воды составляет по 200 мл между приемами пищи и по 200 мл после. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Если у вас как минимум четырехразовое питание, употреблять воду желательно по 200 мл между приемами пищи и по 200 мл после еды. Например, во время завтрака кофе, далее между ним и полдником или обедом — 200 мл воды, в сам обед уже чай. Между обедом и полдником — 200 мл воды, далее в полдник, например, 200 мл кофе, и между полдником и ужином еще 200 мл воды. А на ужин уже пьете травяной чай. Прямо идеальный режим», — подчеркнула Нурия Дианова. Врач-гастроэнтеролог добавила, что чрезмерное употребление воды может говорить о каких-то проблемах в организме. «Если вы изначально много пьете, нужно уже тут смотреть, это могут быть признаки диабета, либо того, что много курите и из-за этого уменьшается объем выделяемой слюны, естественного обеззараживателя. Также у тех, кто пьет много кофе, может возникать определенная сухость во рту. Человек может пить слишком много воды и думать, что все не так плохо, но если есть дополнительная нагрузка на органы, то это идет во вред. Нужно знать, сколько пить, для этого необходимо знать состояние своего организма, а не пить много воды только потому, что надо похудеть», — объяснила Дианова.