Байден публично обратился к россиянам. «Вы нам не враги!»

26 марта 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что россияне не враги США Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Россияне не являются врагами США. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден во время выступления в Варшаве. «Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше. Трансляция велась на youtube-канале Белого дома. Тем не менее, действия главы США свидетельствуют об обратном. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, в особенности. после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне не являются врагами США. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден во время выступления в Варшаве. «Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше. Трансляция велась на youtube-канале Белого дома. Тем не менее, действия главы США свидетельствуют об обратном. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, в особенности. после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».