Мишустин запретил российским компаниям банкротиться

31 марта 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что мораторий вводят на полгода Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 1 апреля в России вводят мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «С 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — заявил Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места, отметил председатель кабмина. Исключение будут делать по должникам, которые являются застройщиками недвижимости, возводимой в соответствии с долевым строительством и включенной в реестр проблемных активов. Мишустин выразил надежду, что это решение поможет тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за действий недружественных стран. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей отменили плановые проверки до конца года, если их работа не связана с опасностью для жизни и здоровья, сообщают «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 апреля в России вводят мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «С 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — заявил Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места, отметил председатель кабмина. Исключение будут делать по должникам, которые являются застройщиками недвижимости, возводимой в соответствии с долевым строительством и включенной в реестр проблемных активов. Мишустин выразил надежду, что это решение поможет тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за действий недружественных стран. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей отменили плановые проверки до конца года, если их работа не связана с опасностью для жизни и здоровья, сообщают «Дни.ру».