Мишустин запретил российским компаниям банкротиться

С 1 апреля в России вводят мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«С 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — заявил Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».
Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места, отметил председатель кабмина. Исключение будут делать по должникам, которые являются застройщиками недвижимости, возводимой в соответствии с долевым строительством и включенной в реестр проблемных активов. Мишустин выразил надежду, что это решение поможет тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за действий недружественных стран.
Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей отменили плановые проверки до конца года, если их работа не связана с опасностью для жизни и здоровья, сообщают «Дни.ру».
С 1 апреля в России вводят мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «С 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — заявил Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Эта мера поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места, отметил председатель кабмина. Исключение будут делать по должникам, которые являются застройщиками недвижимости, возводимой в соответствии с долевым строительством и включенной в реестр проблемных активов. Мишустин выразил надежду, что это решение поможет тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за действий недружественных стран. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей отменили плановые проверки до конца года, если их работа не связана с опасностью для жизни и здоровья, сообщают «Дни.ру».