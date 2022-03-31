Хуснуллин: в России подорожает жилье

На субсидирование льготной ипотеки понадобится 80 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость жилья в России возрастет в соответствии с уровнем инфляции или ниже. С таким заявлением выступил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Цены на жилье в 2022 году вырастут на уровне инфляции или ниже. Около 70-80 млрд рублей дополнительно потребуется на субсидирование льготной ипотеки», — отметил Хуснуллин, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

В России подняли ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также возросла максимальная сумма кредита. Ранее стоимость первичного жилья в наиболее больших городах возросла на 8%, передают «Дни.ру». Риелтор Анна Русакова заявляла, что ситуация на рынке недвижимости нестабильная, но рост цен на жилье может замедлиться, сообщает RT.