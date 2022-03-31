Приставы хотят простить военным РФ долги на время спецоперации

Банкам России следует отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников войск Росгвардии и социально незащищенных категорий граждан. С таким предложением выступили в федеральной службе судебных приставов (ФССП).
«Предложение поддержать некоторые категории должников выдвинуто в целях стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями. Россия столкнулась с жесткими санкциями от властей западных стран», — передает РБК со ссылкой на письмо ФССП в адрес Ассоциации банков России.
Два источника РБК сказали о неформальных рекомендациях ФССП. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках Росгвардии, сотрудниках полиции, принимающих участие в военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.
Банкам России следует отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников войск Росгвардии и социально незащищенных категорий граждан. С таким предложением выступили в федеральной службе судебных приставов (ФССП). «Предложение поддержать некоторые категории должников выдвинуто в целях стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями. Россия столкнулась с жесткими санкциями от властей западных стран», — передает РБК со ссылкой на письмо ФССП в адрес Ассоциации банков России. Два источника РБК сказали о неформальных рекомендациях ФССП. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках Росгвардии, сотрудниках полиции, принимающих участие в военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.