Приставы хотят простить военным РФ долги на время спецоперации

31 марта 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

ФССП предложила не брать долги с военных во время спецоперации для стабилизации социально-экономической ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Банкам России следует отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников войск Росгвардии и социально незащищенных категорий граждан. С таким предложением выступили в федеральной службе судебных приставов (ФССП). «Предложение поддержать некоторые категории должников выдвинуто в целях стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями. Россия столкнулась с жесткими санкциями от властей западных стран», — передает РБК со ссылкой на письмо ФССП в адрес Ассоциации банков России. Два источника РБК сказали о неформальных рекомендациях ФССП. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках Росгвардии, сотрудниках полиции, принимающих участие в военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банкам России следует отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников войск Росгвардии и социально незащищенных категорий граждан. С таким предложением выступили в федеральной службе судебных приставов (ФССП). «Предложение поддержать некоторые категории должников выдвинуто в целях стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями. Россия столкнулась с жесткими санкциями от властей западных стран», — передает РБК со ссылкой на письмо ФССП в адрес Ассоциации банков России. Два источника РБК сказали о неформальных рекомендациях ФССП. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках Росгвардии, сотрудниках полиции, принимающих участие в военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.