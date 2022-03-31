Курганский синоптик рассказал о погоде в апреле

Сход снега в регионе ожидается 7—9 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в апреле выпадет больше осадков, чем обычно, а средняя температура воздуха превысит норму на два градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Апрель в Курганской области прогнозируется теплым, но влажным. Ожидается, что в Кургане среднемесячная температура составит +7 градусов, что на 2 градуса выше нормы. Прогнозируется 21 день с температурой выше нормы и девять дней с температурой ниже нормы. За весь месяц выпадет 30-40 мм осадков, что выше нормы (22 мм)», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна».

По словам Винштейна, в первой декаде апреля средняя температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса. В эти дни температура воздуха может подняться до +15 градусов. 2 апреля, по его прогнозу, пройдут существенные смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Снежный покров, по данным Винштейна, сойдет до 9 апреля.

Он добавил, что во второй декаде апреля температура воздуха может подняться до +20 градусов. На областном сайте ЦГМС указано, что среднемесячная температура воздуха в апреле в регионе превысит норму. Количество осадков, по данным синоптиков, в целом в области будет около нормы, но на северо-западе региона осадков будет больше.