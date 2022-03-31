В Челябинске оценили новый учебник по православной культуре

Игорь Шестков заявил, что учебники замечательные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской епархии положительно оценили новый учебник для начальной школы по основам православной культуры. Как сообщил URA.RU секретарь епархии отец Игорь (Шестаков), книги написаны доступным для детей языком. Сам учебник был презентован в Москве на Всероссийской онлайн-конференции «Основы православной культуры: религиозные традиции народа, система нравственных ценностей и воспитание».

«Прекрасные учебники. Между прочим, школам мы раздаем учебники абсолютно бесплатно. Их содержание понятно и доступно детям, материал в учебнике изложен доходчивым языком», — пояснил URA.RU Шестаков.

Глава отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии отец Иоанн (Акульшин) сообщил URA.RU, что учебники в регион поступили год назад в достаточном количестве, еще есть их запас. В отделе уточнили, что книги поставляются в школы по запросу. Из школы приходит заявка от родителей, которые выбрали для своих детей изучение православной культуры, после чего учебник поставляется в образовательное учреждение. Спрос на учебники есть, отметили в епархии.

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» выпустило издательство «Просвещение» под редакцией президента Российской академии образования (РАО) Ольги Васильевой. Он рассчитан на учеников четвертого класса. Как пишет ТАСС, в качестве пособия учебник уже поступил в семь регионов страны: Москву, Санкт-Петербург, Республику Мордовия, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Челябинскую области.

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