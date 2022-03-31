31 марта 2022

В Курганской области в два раза увеличили выпуск консервов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Курганские предприятия стали больше выпускать консервов в начале года Фото:

В Курганской области мясокомбинаты «Стандарт» и «Велес» в начале года почти в два раза увеличили выпуск консервов. Данная информация была размещена 1 апреля на сайте областного правительства.

«С начала года курганские мясоперерабатывающие предприятия почти в два раза увеличили выпуск консервов. Предприятию „Велес“ и мясокомбинату „Стандарт“ удалось повысить показатели производства за январь и февраль в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», — указано в сообщении.

Представители правительства отметили, что «Велес» поставляет свыше 20 видов продукции в более чем 15 регионов России. На мясокомбинате «Стандарт», по данным правительства, около 75% от общего объема продукции составляет тушеная говядина.

Ранее на качество консервов мясокомбината «Стандарт» жаловались в Белгородской, Воронежской, Свердловской областях и Москве, так как состав продукта не соответствовал заявленному на упаковке ГОСТ. Компанию, в том числе, обязали не выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТу, и изъять из магазинов продукцию, которая была выпущена с нарушениями. Сначала компании нужно было выполнить требования УФАС до 25 марта, но потом срок их исполнения продлили до 25 апреля.

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В Курганской области мясокомбинаты «Стандарт» и «Велес» в начале года почти в два раза увеличили выпуск консервов. Данная информация была размещена 1 апреля на сайте областного правительства. «С начала года курганские мясоперерабатывающие предприятия почти в два раза увеличили выпуск консервов. Предприятию „Велес“ и мясокомбинату „Стандарт“ удалось повысить показатели производства за январь и февраль в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», — указано в сообщении. Представители правительства отметили, что «Велес» поставляет свыше 20 видов продукции в более чем 15 регионов России. На мясокомбинате «Стандарт», по данным правительства, около 75% от общего объема продукции составляет тушеная говядина. Ранее на качество консервов мясокомбината «Стандарт» жаловались в Белгородской, Воронежской, Свердловской областях и Москве, так как состав продукта не соответствовал заявленному на упаковке ГОСТ. Компанию, в том числе, обязали не выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТу, и изъять из магазинов продукцию, которая была выпущена с нарушениями. Сначала компании нужно было выполнить требования УФАС до 25 марта, но потом срок их исполнения продлили до 25 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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