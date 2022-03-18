Жители России пожаловались на курганские консервы

На качество курганских консервов пожаловались жители трех областей и Москвы Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В консервах мясокомбината «Стандарт» выявили состав, который не соответствует заявленному на упаковке ГОСТ. На это пожаловались жители трех регионов России и Москвы. Данная информация была размещена 21 марта на сайте областного УФАС.

«ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт», нарушая при производстве мясных консервов требования законодательства, вводит потребителей в заблуждение в отношении их качества и потребительских свойств продукции. <…> В действиях мясокомбината содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства», — указано в сообщении.

По данным ведомства, жалобы поступали в территориальные управления Роспотребнадзора по Белгородской, Воронежской, Свердловской областям и Москвы. Также представители курганского Роспотребнадзора во время проверки в супермаркете «Метрополис» выявили несоответствие продукции мясокомбината требованиям, указанного на упаковке ГОСТ. Выяснилось, что в продукте была занижена массовая доля белка, мяса и жира и завышена массовая доли поваренной соли. Помимо этого, в нем были обнаружены камедь, каррагинан, не указанные на маркировке продукта.

УФАС потребовало от мясокомбината прекратить выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТ, изъять из магазинов продукцию, которая была выпущена с нарушениями, устранить причины, из-за которых возникали проблемы и обучить сотрудников, чтобы те не допускали таких нарушений. Требования УФАС необходимо выполнить до 25 марта.

Ранее житель Воронежа пожаловался на качество консервов «Стандарта». Тогда представители мясокомбината устранили нарушения в положенные сроки.

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