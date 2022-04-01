В Госдуму внесли закон о признании геноцида русских на Украине

01 апреля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Данные ООН: 10 тысяч человек погибли, 50 тысяч ранены, 4 миллиона стали беженцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Там считают, что действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права. «Фракция ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года. Депутаты напомнили о подписанном 14 апреля 2014 года властями Украины указ о мерах „по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины“. Этим указом был закреплен курс на физическое уничтожение жителей ДНР и ЛНР, где подавляющее большинство относится к русской этнической группе», — появилась информация в telegram-канале партии ЛДПР. Либерал-демократы отметили, что они осуждают действия властей Украины, направленные на геноцид русского населения. По их мнению, геноцид продолжается последние 8 лет на территории ДНР и ЛНР. Фракция ссылается на данные ООН —10 тысяч человек погибли, 50 тысяч ранены, 4 миллиона стали беженцами. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, основная цель операции — помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, столкнувшихся с геноцидом киевских властей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Там считают, что действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права. «Фракция ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года. Депутаты напомнили о подписанном 14 апреля 2014 года властями Украины указ о мерах „по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины“. Этим указом был закреплен курс на физическое уничтожение жителей ДНР и ЛНР, где подавляющее большинство относится к русской этнической группе», — появилась информация в telegram-канале партии ЛДПР. Либерал-демократы отметили, что они осуждают действия властей Украины, направленные на геноцид русского населения. По их мнению, геноцид продолжается последние 8 лет на территории ДНР и ЛНР. Фракция ссылается на данные ООН —10 тысяч человек погибли, 50 тысяч ранены, 4 миллиона стали беженцами. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, основная цель операции — помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, столкнувшихся с геноцидом киевских властей.