В Госдуму внесли закон о признании геноцида русских на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, автомат, автомат калашникова, ружье в руках
Данные ООН: 10 тысяч человек погибли, 50 тысяч ранены, 4 миллиона стали беженцами Фото:

ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Там считают, что действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права.

«Фракция ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года. Депутаты напомнили о подписанном 14 апреля 2014 года властями Украины указ о мерах „по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины“. Этим указом был закреплен курс на физическое уничтожение жителей ДНР и ЛНР, где подавляющее большинство относится к русской этнической группе», — появилась информация в telegram-канале партии ЛДПР.

Либерал-демократы отметили, что они осуждают действия властей Украины, направленные на геноцид русского населения. По их мнению, геноцид продолжается последние 8 лет на территории ДНР и ЛНР. Фракция ссылается на данные ООН —10 тысяч человек погибли, 50 тысяч ранены, 4 миллиона стали беженцами.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, основная цель операции — помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, столкнувшихся с геноцидом киевских властей.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Там считают, что действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права. «Фракция ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года. Депутаты напомнили о подписанном 14 апреля 2014 года властями Украины указ о мерах „по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины“. Этим указом был закреплен курс на физическое уничтожение жителей ДНР и ЛНР, где подавляющее большинство относится к русской этнической группе», — появилась информация в telegram-канале партии ЛДПР. Либерал-демократы отметили, что они осуждают действия властей Украины, направленные на геноцид русского населения. По их мнению, геноцид продолжается последние 8 лет на территории ДНР и ЛНР. Фракция ссылается на данные ООН —10 тысяч человек погибли, 50 тысяч ранены, 4 миллиона стали беженцами. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, основная цель операции — помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, столкнувшихся с геноцидом киевских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...