02 апреля 2022

Буддийские общины призвали не допустить запрета УПЦ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граффити в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Екатеринбург, крест, храм, православный крест, вера, небо, православие
Представители буддийских организаций РФ высказались по поводу возможного запрета деятельности УПЦ МП на территории Украины Фото:

Представители буддийских общин РФ выступили с обращением по поводу возможного запрета деятельности Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) на территории Украины. Они призвали общественные и религиозные организации сделать все, чтобы не допустить этого.

«Мы, представители буддийских организаций Российской Федерации, с большой тревогой восприняли тревожные новости о возможном запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, с последующим изъятием принадлежащей ей недвижимости в пользу государства», — говорится в обращении, поступившем URA.RU. Они выразили солидарность руководству РПЦ, в том числе УПЦ МП, в его стремлении встать на защиту подавляющего большинства религиозных граждан Украины.

Буддисты обратились к ООН, президенту РФ, высшему политическому руководству, общественным и религиозным организациям и «всем людям доброй воли» с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить запрета деятельности УПЦ МП.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода», пишет деловое издание «ВЗГЛЯД». В РПЦ ответили, что принятие законов приведет к обострению социальной кризиса на Украине.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители буддийских общин РФ выступили с обращением по поводу возможного запрета деятельности Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) на территории Украины. Они призвали общественные и религиозные организации сделать все, чтобы не допустить этого. «Мы, представители буддийских организаций Российской Федерации, с большой тревогой восприняли тревожные новости о возможном запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, с последующим изъятием принадлежащей ей недвижимости в пользу государства», — говорится в обращении, поступившем URA.RU. Они выразили солидарность руководству РПЦ, в том числе УПЦ МП, в его стремлении встать на защиту подавляющего большинства религиозных граждан Украины. Буддисты обратились к ООН, президенту РФ, высшему политическому руководству, общественным и религиозным организациям и «всем людям доброй воли» с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить запрета деятельности УПЦ МП. Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода», пишет деловое издание «ВЗГЛЯД». В РПЦ ответили, что принятие законов приведет к обострению социальной кризиса на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...