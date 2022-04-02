Буддийские общины призвали не допустить запрета УПЦ на Украине

Представители буддийских общин РФ выступили с обращением по поводу возможного запрета деятельности Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) на территории Украины. Они призвали общественные и религиозные организации сделать все, чтобы не допустить этого.
«Мы, представители буддийских организаций Российской Федерации, с большой тревогой восприняли тревожные новости о возможном запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, с последующим изъятием принадлежащей ей недвижимости в пользу государства», — говорится в обращении, поступившем URA.RU. Они выразили солидарность руководству РПЦ, в том числе УПЦ МП, в его стремлении встать на защиту подавляющего большинства религиозных граждан Украины.
Буддисты обратились к ООН, президенту РФ, высшему политическому руководству, общественным и религиозным организациям и «всем людям доброй воли» с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить запрета деятельности УПЦ МП.
Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода», пишет деловое издание «ВЗГЛЯД». В РПЦ ответили, что принятие законов приведет к обострению социальной кризиса на Украине.
Представители буддийских общин РФ выступили с обращением по поводу возможного запрета деятельности Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) на территории Украины. Они призвали общественные и религиозные организации сделать все, чтобы не допустить этого. «Мы, представители буддийских организаций Российской Федерации, с большой тревогой восприняли тревожные новости о возможном запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, с последующим изъятием принадлежащей ей недвижимости в пользу государства», — говорится в обращении, поступившем URA.RU. Они выразили солидарность руководству РПЦ, в том числе УПЦ МП, в его стремлении встать на защиту подавляющего большинства религиозных граждан Украины. Буддисты обратились к ООН, президенту РФ, высшему политическому руководству, общественным и религиозным организациям и «всем людям доброй воли» с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить запрета деятельности УПЦ МП. Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода», пишет деловое издание «ВЗГЛЯД». В РПЦ ответили, что принятие законов приведет к обострению социальной кризиса на Украине.