Минобороны РФ: российские военные уничтожили нефтезавод в Одессе

Российские ракеты уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища в районе Одессы высокоточными ракетами морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. С них осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», — сообщили в ведомстве.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По информации Минобороны, националисты получают указания от киевских властей снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, якобы совершенные российской стороной, передает RT.