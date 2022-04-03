Минобороны РФ: российские военные уничтожили нефтезавод в Одессе

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Российские ракеты уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища в районе Одессы высокоточными ракетами морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. С них осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», — сообщили в ведомстве.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По информации Минобороны, националисты получают указания от киевских властей снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, якобы совершенные российской стороной, передает RT.

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Вооруженные силы РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища в районе Одессы высокоточными ракетами морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. С них осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», — сообщили в ведомстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По информации Минобороны, националисты получают указания от киевских властей снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, якобы совершенные российской стороной, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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