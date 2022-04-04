В Госдуме объяснили, как получить дополнительные выходные

В Госдуме заявили, что при прохождении диспансеризации россияне могут получить два оплачиваемых нерабочих дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме рассказали, как получить дополнительные выходные. Например, у родителя ребенка-инвалида есть право на четыре дополнительных выходных в месяц, за эти дни заплатят средний заработок. Такая информация появилась в telegram-канале ГД.

За работу сверхурочно или в выходной можно выбрать либо денежную компенсацию, либо еще один выходной;

Для заботы о здоровье и прохождения диспансеризации можно получить один или даже два оплачиваемых нерабочих дня. До 40 лет — один день раз в три года; с 40 лет до предпенсионного возраста — один день ежегодно; пенсионерам и предпенсионерам два выходных дня в год;

Доноры крови тоже могут рассчитывать на отгулы. Ими можно распоряжаться как угодно;

У родителя ребенка-инвалида есть право на четыре дополнительных выходных в месяц, за которые заплатят средний заработок;

Родители детей до 16 лет, работающие на Крайнем Севере, и женщины, трудящиеся в сельской местности, имеют право взять один день в месяц для отдыха, но за свой счет.