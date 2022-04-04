В Госдуме объяснили, какие льготы положены предпенсионерам

Льготы касаются тех, кто вышел на пенсию по старости до 2019 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В Госдуме рассказали, какие льготы положены предпенсионерам на федеральном уровне. Это касается тех, кто вышел на пенсию по старости до 2019 года, а до назначения пенсии по новым правилам осталось пять лет или меньше. Среди них — запрет на увольнение из-за возраста, увеличенное пособие по безработице, выход на пенсию раньше на два года.

Каждый год дают два оплачиваемых выходных для диспансеризации с сохранением за ними места работы и среднего заработка, рассказали в telegram-канале Госдумы.

Работодателям запрещено увольнять из-за возраста, за это они понесут ответственность, как и за необоснованный отказ в приеме на работу;

Увеличенное пособие по безработице и его повышенный размер. Зависят от того, сколько человек трудился на последнем месте работы.

Россияне предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока в случае отсутствия возможности трудоустройства (трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 — для женщин).

Граждане предпенсионного возраста и выходящие на пенсию досрочно могут бесплатно пройти переобучение. Для этого можно обратиться в центр занятости, к работодателю. Во время профобучения могут выплачивать стипендию;

Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет освобождаются от имущественного налога на один объект недвижимости (квартиру, дом, гараж, хозпостройку) и имеют право на вычет по земельному налогу на шесть соток;

Право на обязательную долю в наследстве имеют не только пенсионеры, но и женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Если их не упомянули в завещании, они могут получить минимум половину имущества;

Женщины начиная с 55 лет и мужчины с 60 лет могут получить от родственников алименты на содержание, если они в них нуждаются. Раньше это право касалось только пенсионеров.