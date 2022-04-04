Вирусолог Чепурнов заявил о воспалении через 1,5 года после COVID

05 апреля 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

После COVID-19 может развиться артрит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Суставы могут начать воспаляться через полтора года после перенесенного COVID-19. Связано это с тем, что коронавирус поражает многие виды тканей, в том числе эндотелии (пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов). Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов. «Вирус оказался политропным, то есть он атакует многие виды тканей, и не только легочные, но и нервные. Небольшое количество внутренних травм связано с поражением эндотелия, то есть выстилающей ткани сосудистой системы, что в итоге приводит к активному поражению суставов. Причем последствия я наблюдаю у людей даже через год и через полтора года. Сначала нарушения могут проявляться в какой-то легкой степени, а затем усиливаться, это похоже на артриты или это провоцирует артриты. Суставы начинают плохо работать, воспаляется мышечная ткань. Причем, это могут быть и кистевые нарушения, и в челюстной соединительной сумке», — объяснил Александр Чепурнов. Профессор вирусологии добавил, что COVID-19 может длительное время находиться в тканях и периодически провоцировать организм на всевозможные воспаления. «Многие авторы предполагают, что вирус может достаточно длительное время переживать в тканях, периодически активируясь — это называется персистенцией. При этом он не провоцирует заболевания снова, а именно воспалительные процессы. Поэтому описано не мало случаев поражения и генеративных органов (отвечают за размножение, — прим. URA.RU), и связано это с поражением эндотелий», — подчеркнул Чепурнов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суставы могут начать воспаляться через полтора года после перенесенного COVID-19. Связано это с тем, что коронавирус поражает многие виды тканей, в том числе эндотелии (пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов). Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов. «Вирус оказался политропным, то есть он атакует многие виды тканей, и не только легочные, но и нервные. Небольшое количество внутренних травм связано с поражением эндотелия, то есть выстилающей ткани сосудистой системы, что в итоге приводит к активному поражению суставов. Причем последствия я наблюдаю у людей даже через год и через полтора года. Сначала нарушения могут проявляться в какой-то легкой степени, а затем усиливаться, это похоже на артриты или это провоцирует артриты. Суставы начинают плохо работать, воспаляется мышечная ткань. Причем, это могут быть и кистевые нарушения, и в челюстной соединительной сумке», — объяснил Александр Чепурнов. Профессор вирусологии добавил, что COVID-19 может длительное время находиться в тканях и периодически провоцировать организм на всевозможные воспаления. «Многие авторы предполагают, что вирус может достаточно длительное время переживать в тканях, периодически активируясь — это называется персистенцией. При этом он не провоцирует заболевания снова, а именно воспалительные процессы. Поэтому описано не мало случаев поражения и генеративных органов (отвечают за размножение, — прим. URA.RU), и связано это с поражением эндотелий», — подчеркнул Чепурнов.