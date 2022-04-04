04 апреля 2022

Прокурор вмешался в дело об активе челябинского экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства в Челябинске, портрет, нимб, дубровский борис, ореол
Тяжба вокруг семейного актива Бориса Дубровского втягивает все новых участников Фото:

Прокуратура Челябинской области намерена включиться в дело о банкротстве контролируемого семьей экс-губернатора Бориса Дубровского производственного объединения «Монтажник». Надзорное ведомство собирается защитить права пострадавших работников предприятия.

«Прокуратурой области в Арбитражный суд Челябинской области заявлено ходатайство о вступлении в порядке ст. 52 АПК РФ в рассматриваемое дело о банкротстве акционерного общества „ПО ‚Монтажник‘“. Основанием для принятия такого решения послужило наличие значительной задолженности по заработной плате перед более чем 200 работниками предприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ходатайство суда принято к производству. Его рассмотрение назначено на 4 мая. Что касается обособленного спора по заявлению об оспаривании дочерью Дубровского сделки, рассматриваемого в рамках дела о банкротстве, то во вступлении в него прокурор области не настаивал.

Дубровские приобрели «Монтажник» в 2018 году, когда ее глава руководил регионом. Фирма строила в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. На стройку потратили миллиарды рублей из бюджета области, после чего ее пришлось заморозить и началось расследование уголовных дел. Осенью 2020 года «Монтажник» признали банкротом, кредиторы претендуют на сумму порядка 2 млрд рублей. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк арестован. После предъявления ему обвинений по семи статьям Уголовного кодекса, топ-менеджер выступил с обвинениями в адрес Дубровских.

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Прокуратура Челябинской области намерена включиться в дело о банкротстве контролируемого семьей экс-губернатора Бориса Дубровского производственного объединения «Монтажник». Надзорное ведомство собирается защитить права пострадавших работников предприятия. «Прокуратурой области в Арбитражный суд Челябинской области заявлено ходатайство о вступлении в порядке ст. 52 АПК РФ в рассматриваемое дело о банкротстве акционерного общества „ПО ‚Монтажник‘“. Основанием для принятия такого решения послужило наличие значительной задолженности по заработной плате перед более чем 200 работниками предприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ходатайство суда принято к производству. Его рассмотрение назначено на 4 мая. Что касается обособленного спора по заявлению об оспаривании дочерью Дубровского сделки, рассматриваемого в рамках дела о банкротстве, то во вступлении в него прокурор области не настаивал. Дубровские приобрели «Монтажник» в 2018 году, когда ее глава руководил регионом. Фирма строила в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. На стройку потратили миллиарды рублей из бюджета области, после чего ее пришлось заморозить и началось расследование уголовных дел. Осенью 2020 года «Монтажник» признали банкротом, кредиторы претендуют на сумму порядка 2 млрд рублей. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк арестован. После предъявления ему обвинений по семи статьям Уголовного кодекса, топ-менеджер выступил с обвинениями в адрес Дубровских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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