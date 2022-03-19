Судья выслушивал Алексея Павлюка почти час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-директор ПО «Монтажник» семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексей Павлюк, которому инкриминируется ряд преступлений, отказался признавать вину. Как передает корреспондент URA.RU, Павлюк на заседании суда в Магнитогорске 21 марта, где ему продлили на полгода срок содержания в СИЗО, заявил, что в развале компании виноваты Борис Дубровский и его сын Александр.

«Я боролся до последнего, но непримиримые противоречия с Дубровскими привели к тому, что я решил свою работу тут (в ПО „Монтажник“ — ред.) закончить. Борис Дубровский велел мне оформить генеральную доверенность на свою соратницу Наталью Салееву, что я и сделал», -рассказал Павлюк.

Далее, по словам Павлюка, Салеева оформила крупную банковскую сделку, которую в итоге признали незаконной. По данным URA.RU, эта сделка стала одним из эпизодов, которые инкриминируют ему как экс-директору ПО «Монтажник». Павлюк подчеркнул, что он никуда не собирался скрываться, что «он не злодей, не душегуб и восемь месяцев не видел семью».

Сам экс-глава региона, по информации URA.RU, находится за границей. Представители его семьи отказались общаться со СМИ по вопросам, связанным с банкротством семейного актива. С Салеевой связаться не удалось.

После покупки семьей Дубровского «Монтажник» должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей. По версии следствия, Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020 года не выплачивал зарплату работникам контролируемого семьей экс-губернатора ПО «Монтажник». Кроме того, он мошенническим путем выводил с предприятия деньги на свои цели, подделывал документы и занимался другими махинациями.

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