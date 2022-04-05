Пермский депутат получил высокий пост в «ЛУКОЙЛЕ»

Алексей Инюткин работает в «ЛУКОЙЛ-Пермь» с 2016 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В руководстве ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» произошли кадровые изменения. Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин занял должность заместителя генерального директора по связям с общественностью.

«Алексей Инюткин назначен заместителем генерального директора по связям с общественностью ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“. На этой должности господин Инюткин сменил Алену Булатецкую, которая назначена заместителем гендиректора „ЛУКОЙЛ-Пермь“ по управлению персоналом», — сообщили «Коммерсант-Прикамье» в компании.

Инюткин стал депутатом заксобрания на выборах в сентябре 2021 года. Он представляет округ №20 (южные территории Пермского края). В «ЛУКОЙЛ-Пермь»» он с 2016 года занимал должность руководителя пресс-службы, с 2019 по 2022 год — пост начальника центра общественных связей компании.