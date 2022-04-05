05 апреля 2022

Пермский депутат получил высокий пост в «ЛУКОЙЛЕ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лукойл пермь, здание лукойла, виды перми, офис лукойла
Алексей Инюткин работает в «ЛУКОЙЛ-Пермь» с 2016 года Фото:

В руководстве ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» произошли кадровые изменения. Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин занял должность заместителя генерального директора по связям с общественностью.

«Алексей Инюткин назначен заместителем генерального директора по связям с общественностью ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“. На этой должности господин Инюткин сменил Алену Булатецкую, которая назначена заместителем гендиректора „ЛУКОЙЛ-Пермь“ по управлению персоналом», — сообщили «Коммерсант-Прикамье» в компании.

Инюткин стал депутатом заксобрания на выборах в сентябре 2021 года. Он представляет округ №20 (южные территории Пермского края). В «ЛУКОЙЛ-Пермь»» он с 2016 года занимал должность руководителя пресс-службы, с 2019 по 2022 год — пост начальника центра общественных связей компании.

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В руководстве ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» произошли кадровые изменения. Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин занял должность заместителя генерального директора по связям с общественностью. «Алексей Инюткин назначен заместителем генерального директора по связям с общественностью ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“. На этой должности господин Инюткин сменил Алену Булатецкую, которая назначена заместителем гендиректора „ЛУКОЙЛ-Пермь“ по управлению персоналом», — сообщили «Коммерсант-Прикамье» в компании. Инюткин стал депутатом заксобрания на выборах в сентябре 2021 года. Он представляет округ №20 (южные территории Пермского края). В «ЛУКОЙЛ-Пермь»» он с 2016 года занимал должность руководителя пресс-службы, с 2019 по 2022 год — пост начальника центра общественных связей компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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