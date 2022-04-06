Вирусолог объяснил, почему пандемия COVID не закончится в 2022-м

07 апреля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Половина населения Земли еще не привиты против коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, поскольку половина населения Земли еще не вакцинированы, а в Китае нет коллективного иммунитета, поскольку болезнь вновь начала распространяться в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Очень неравномерно сейчас идет борьба с пандемией. Вообще только половина Земли охвачена прививками. Остальные — непривитые. Кроме того, есть большие страны, вроде Китая, в которых практически еще никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий, потому что надо все время ревакцинироваться. И там вакцина малоэффективна», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог не исключил, что возросшая заболеваемость в Китае может выйти из-под контроля. «В Китае возможно, что они не смогут удержать эту ситуацию под контролем и тогда у них будет довольно затяжной процесс этой заболеваемости. Я не думаю, что они полностью справятся в этом году с заболеваемостью. Но и в других странах третьего мира возможно, что это все затянется», — отметил собеседник агентства. На данный момент в Китае за все время пандемии было зарегистрировано 1 491 725 случаев коронавируса. При этом только в середине февраля 2022 года в стране началась вторая волна заболеваемости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, поскольку половина населения Земли еще не вакцинированы, а в Китае нет коллективного иммунитета, поскольку болезнь вновь начала распространяться в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Очень неравномерно сейчас идет борьба с пандемией. Вообще только половина Земли охвачена прививками. Остальные — непривитые. Кроме того, есть большие страны, вроде Китая, в которых практически еще никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий, потому что надо все время ревакцинироваться. И там вакцина малоэффективна», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог не исключил, что возросшая заболеваемость в Китае может выйти из-под контроля. «В Китае возможно, что они не смогут удержать эту ситуацию под контролем и тогда у них будет довольно затяжной процесс этой заболеваемости. Я не думаю, что они полностью справятся в этом году с заболеваемостью. Но и в других странах третьего мира возможно, что это все затянется», — отметил собеседник агентства. На данный момент в Китае за все время пандемии было зарегистрировано 1 491 725 случаев коронавируса. При этом только в середине февраля 2022 года в стране началась вторая волна заболеваемости.