06 апреля 2022

Вирусолог объяснил, почему пандемия COVID не закончится в 2022-м

© Служба новостей «URA.RU»
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Половина населения Земли еще не привиты против коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, поскольку половина населения Земли еще не вакцинированы, а в Китае нет коллективного иммунитета, поскольку болезнь вновь начала распространяться в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

«Очень неравномерно сейчас идет борьба с пандемией. Вообще только половина Земли охвачена прививками. Остальные — непривитые. Кроме того, есть большие страны, вроде Китая, в которых практически еще никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий, потому что надо все время ревакцинироваться. И там вакцина малоэффективна», — сказал Петр Чумаков.

Вирусолог не исключил, что возросшая заболеваемость в Китае может выйти из-под контроля. «В Китае возможно, что они не смогут удержать эту ситуацию под контролем и тогда у них будет довольно затяжной процесс этой заболеваемости. Я не думаю, что они полностью справятся в этом году с заболеваемостью. Но и в других странах третьего мира возможно, что это все затянется», — отметил собеседник агентства.

На данный момент в Китае за все время пандемии было зарегистрировано 1 491 725 случаев коронавируса. При этом только в середине февраля 2022 года в стране началась вторая волна заболеваемости.

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Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, поскольку половина населения Земли еще не вакцинированы, а в Китае нет коллективного иммунитета, поскольку болезнь вновь начала распространяться в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Очень неравномерно сейчас идет борьба с пандемией. Вообще только половина Земли охвачена прививками. Остальные — непривитые. Кроме того, есть большие страны, вроде Китая, в которых практически еще никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий, потому что надо все время ревакцинироваться. И там вакцина малоэффективна», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог не исключил, что возросшая заболеваемость в Китае может выйти из-под контроля. «В Китае возможно, что они не смогут удержать эту ситуацию под контролем и тогда у них будет довольно затяжной процесс этой заболеваемости. Я не думаю, что они полностью справятся в этом году с заболеваемостью. Но и в других странах третьего мира возможно, что это все затянется», — отметил собеседник агентства. На данный момент в Китае за все время пандемии было зарегистрировано 1 491 725 случаев коронавируса. При этом только в середине февраля 2022 года в стране началась вторая волна заболеваемости.
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