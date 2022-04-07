Историк сравнил Путина с Петром I

08 апреля 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин, как и Петр Первый, осознает угрозы, исходящие от Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин, противодействуя угрозам с Запада и оценивая ситуацию на Украине, мыслит историческими категориями и осознает сложные исторические процессы, как и Петр I. Об этом заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. «Президент Владимир Путин неоднократно, последовательно и подробно давал оценку ситуации на Украине. Я особенно выделю его прошлогоднюю статью „Об историческом единстве русских и украинцев“. Все, о чем он говорил и писал, свидетельствует о том, что глава нашего государства, как и Петр, размышляет историческими категориями, понимая реальные сложные исторические процессы, осознавая те угрозы, которые были обусловлены событиями прошлого, и необходимость эти угрозы устранять», — рассказал Могилевский РИА «Новости». Ученый назвал символичным, что президент в год 350-летия Петра действует «очень по-петровски». Он добавил, что в данный момент решается судьба России. Могилевский также отметил, что при Петре I Запад смотрел на Россию, как на лакомый кусок, и считал ее угрозой экспансионистским планам, тогда Петру пришлось провести ряд реформ, в том числе по усилению армии. По его словам, угроза, исходившая от Швеции тогда, схожа с угрозами для России со стороны Запада сейчас. Ранее Путин в интервью британскому изданию Financial Times рассказал, что из лидеров больше всего восхищается Петром I, передает деловая газета «Взгляд». Летом 2021 года турецкие СМИ писали, что учения НАТО Sea Breeze в Черном море являются исполнением завещания Петра I по выходу России в южные моря. Они отмечали, что Запад хочет превратить Черное море в «озеро НАТО», но Россия приложит усилия, чтобы избежать этого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин, противодействуя угрозам с Запада и оценивая ситуацию на Украине, мыслит историческими категориями и осознает сложные исторические процессы, как и Петр I. Об этом заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. «Президент Владимир Путин неоднократно, последовательно и подробно давал оценку ситуации на Украине. Я особенно выделю его прошлогоднюю статью „Об историческом единстве русских и украинцев“. Все, о чем он говорил и писал, свидетельствует о том, что глава нашего государства, как и Петр, размышляет историческими категориями, понимая реальные сложные исторические процессы, осознавая те угрозы, которые были обусловлены событиями прошлого, и необходимость эти угрозы устранять», — рассказал Могилевский РИА «Новости». Ученый назвал символичным, что президент в год 350-летия Петра действует «очень по-петровски». Он добавил, что в данный момент решается судьба России. Могилевский также отметил, что при Петре I Запад смотрел на Россию, как на лакомый кусок, и считал ее угрозой экспансионистским планам, тогда Петру пришлось провести ряд реформ, в том числе по усилению армии. По его словам, угроза, исходившая от Швеции тогда, схожа с угрозами для России со стороны Запада сейчас. Ранее Путин в интервью британскому изданию Financial Times рассказал, что из лидеров больше всего восхищается Петром I, передает деловая газета «Взгляд». Летом 2021 года турецкие СМИ писали, что учения НАТО Sea Breeze в Черном море являются исполнением завещания Петра I по выходу России в южные моря. Они отмечали, что Запад хочет превратить Черное море в «озеро НАТО», но Россия приложит усилия, чтобы избежать этого.