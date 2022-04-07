07 апреля 2022
06 апреля 2022

СМИ: в Нижневартовске произошел взрыв газа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, тушение пожара, пожарные, пожарник, пожарный расчет
Предположительно, взорвался газ в одном из производственных зданий в промзоне города Фото:

В одном из зданий Нижневартовска произошел взрыв. Предположительно, взорвался газ в одном из производственных зданий в промзоне города. Информацию об этом опубликовал телеканал «Мегаполис ЮГРА», там же сообщили о пострадавших.

В МЧС по ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что выехали на место происшествия. «На место выехали подразделения, сейчас они уже там. Дом не жилой, находится в промзоне, это либо производственное здание, либо административно-бытовой корпус.», — сказали в ведомстве.

Спасатели добавили, что информация по взрыву и пожару уточняется. В администрации города рассказали, что на место происшествия приехал мэр города Дмитрий Кощенко, однако подробнее ситуацию не прокомментировали.

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В одном из зданий Нижневартовска произошел взрыв. Предположительно, взорвался газ в одном из производственных зданий в промзоне города. Информацию об этом опубликовал телеканал «Мегаполис ЮГРА», там же сообщили о пострадавших. В МЧС по ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что выехали на место происшествия. «На место выехали подразделения, сейчас они уже там. Дом не жилой, находится в промзоне, это либо производственное здание, либо административно-бытовой корпус.», — сказали в ведомстве. Спасатели добавили, что информация по взрыву и пожару уточняется. В администрации города рассказали, что на место происшествия приехал мэр города Дмитрий Кощенко, однако подробнее ситуацию не прокомментировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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