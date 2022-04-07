СМИ: в Нижневартовске произошел взрыв газа. Видео

08 апреля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Предположительно, взорвался газ в одном из производственных зданий в промзоне города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из зданий Нижневартовска произошел взрыв. Предположительно, взорвался газ в одном из производственных зданий в промзоне города. Информацию об этом опубликовал телеканал «Мегаполис ЮГРА», там же сообщили о пострадавших. В МЧС по ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что выехали на место происшествия. «На место выехали подразделения, сейчас они уже там. Дом не жилой, находится в промзоне, это либо производственное здание, либо административно-бытовой корпус.», — сказали в ведомстве. Спасатели добавили, что информация по взрыву и пожару уточняется. В администрации города рассказали, что на место происшествия приехал мэр города Дмитрий Кощенко, однако подробнее ситуацию не прокомментировали. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В одном из зданий Нижневартовска произошел взрыв. Предположительно, взорвался газ в одном из производственных зданий в промзоне города. Информацию об этом опубликовал телеканал «Мегаполис ЮГРА», там же сообщили о пострадавших. В МЧС по ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что выехали на место происшествия. «На место выехали подразделения, сейчас они уже там. Дом не жилой, находится в промзоне, это либо производственное здание, либо административно-бытовой корпус.», — сказали в ведомстве. Спасатели добавили, что информация по взрыву и пожару уточняется. В администрации города рассказали, что на место происшествия приехал мэр города Дмитрий Кощенко, однако подробнее ситуацию не прокомментировали.