В одном из зданий Нижневартовска произошел взрыв. Предположительно, взорвался газ в одном из производственных зданий в промзоне города. Информацию об этом опубликовал телеканал «Мегаполис ЮГРА», там же сообщили о пострадавших.
В МЧС по ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что выехали на место происшествия. «На место выехали подразделения, сейчас они уже там. Дом не жилой, находится в промзоне, это либо производственное здание, либо административно-бытовой корпус.», — сказали в ведомстве.
Спасатели добавили, что информация по взрыву и пожару уточняется. В администрации города рассказали, что на место происшествия приехал мэр города Дмитрий Кощенко, однако подробнее ситуацию не прокомментировали.
В одном из зданий Нижневартовска произошел взрыв. Предположительно, взорвался газ в одном из производственных зданий в промзоне города. Информацию об этом опубликовал телеканал «Мегаполис ЮГРА», там же сообщили о пострадавших. В МЧС по ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что выехали на место происшествия. «На место выехали подразделения, сейчас они уже там. Дом не жилой, находится в промзоне, это либо производственное здание, либо административно-бытовой корпус.», — сказали в ведомстве. Спасатели добавили, что информация по взрыву и пожару уточняется. В администрации города рассказали, что на место происшествия приехал мэр города Дмитрий Кощенко, однако подробнее ситуацию не прокомментировали.