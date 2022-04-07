В Тюмени номера телефонов продают за миллион рублей

Два «красивых» номера для бизнеса готовы продать за миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Два городских номера телефона в Тюмени продают за миллион рублей. Об этом URA.RU рассказал сам продавец, фирма которого ранее использовала «платиновые» номера.

«Наша компания занималась продажей предметов декора. В 2014 году, после удорожания доллара, мы прекратили деятельность. Так называемые „платиновые“ номера телефонов у нас остались с тех времен: они „красивые“, легко запоминающиеся. Идеально подойдут для бизнеса. К примеру, для служб такси. Два номера мы готовы отдать за миллион рублей», — рассказал URA.RU продавец необычного лота.

По словам мужчины, подобная цена не завышена. Перед тем, как начать продажу, он консультировался с одним из сотовых операторов. В компании ему пояснили, что «золотые» и «платиновые» мобильные номера сейчас стоят от 500 000 рублей. А городские телефоны подобного уровня — и того дороже.

«В свое время мы купили эти номера по 100 тысяч рублей каждый. Прошло девять лет, так что думаю сейчас выставленная нами цена вполне оправдана. К нам уже обратились два потенциальных покупателя, их стоимость не отпугнула», — добавил продавец.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске за 77 млн рублей можно купить коллекцию марок. Она досталась продавцу по наследству.