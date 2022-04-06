06 апреля 2022

В Тобольске за 77 млн рублей продают коллекцию марок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллекция досталась продавцу по наследству Фото:

Житель Тобольска Тюменской области продает коллекцию марок за 77 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito.

«Марки в хорошем состоянии. Стоимость 77 миллионов 700 тысяч рублей», — указал в объявлении продавец Владимир.

На продажу выставлены два альбома с почтовыми марками разной ценности. Мужчина допускает продажу марок поштучно, а также сообщает, что возможен торг. Альбомы достались Владимиру по наследству. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали массово продавать бюсты Ленина и Сталина.

Фото: объявление о продажи на Avito
Фото: объявление о продаже на Avito

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Житель Тобольска Тюменской области продает коллекцию марок за 77 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito. «Марки в хорошем состоянии. Стоимость 77 миллионов 700 тысяч рублей», — указал в объявлении продавец Владимир. На продажу выставлены два альбома с почтовыми марками разной ценности. Мужчина допускает продажу марок поштучно, а также сообщает, что возможен торг. Альбомы достались Владимиру по наследству. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали массово продавать бюсты Ленина и Сталина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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