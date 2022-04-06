Житель Тобольска Тюменской области продает коллекцию марок за 77 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito.
«Марки в хорошем состоянии. Стоимость 77 миллионов 700 тысяч рублей», — указал в объявлении продавец Владимир.
На продажу выставлены два альбома с почтовыми марками разной ценности. Мужчина допускает продажу марок поштучно, а также сообщает, что возможен торг. Альбомы достались Владимиру по наследству. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали массово продавать бюсты Ленина и Сталина.
Житель Тобольска Тюменской области продает коллекцию марок за 77 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito. «Марки в хорошем состоянии. Стоимость 77 миллионов 700 тысяч рублей», — указал в объявлении продавец Владимир. На продажу выставлены два альбома с почтовыми марками разной ценности. Мужчина допускает продажу марок поштучно, а также сообщает, что возможен торг. Альбомы достались Владимиру по наследству. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали массово продавать бюсты Ленина и Сталина.