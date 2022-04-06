В Тобольске за 77 млн рублей продают коллекцию марок. Фото

07 апреля 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Коллекция досталась продавцу по наследству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тобольска Тюменской области продает коллекцию марок за 77 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito. «Марки в хорошем состоянии. Стоимость 77 миллионов 700 тысяч рублей», — указал в объявлении продавец Владимир. На продажу выставлены два альбома с почтовыми марками разной ценности. Мужчина допускает продажу марок поштучно, а также сообщает, что возможен торг. Альбомы достались Владимиру по наследству. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали массово продавать бюсты Ленина и Сталина. Фото: объявление о продажи на Avito Фото: объявление о продаже на Avito Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Тобольска Тюменской области продает коллекцию марок за 77 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на площадке Avito. «Марки в хорошем состоянии. Стоимость 77 миллионов 700 тысяч рублей», — указал в объявлении продавец Владимир. На продажу выставлены два альбома с почтовыми марками разной ценности. Мужчина допускает продажу марок поштучно, а также сообщает, что возможен торг. Альбомы достались Владимиру по наследству. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали массово продавать бюсты Ленина и Сталина.