Минюст России добавил рэпера Face в ряд СМИ-иностранных агентов

Рэпер Face (Иван Дремин) был внесен в реестр СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.
Список иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента Минюста был дополнен рэпером Face. Кроме него, в реестр были внесены журналистка «Новой газеты» Ирина Борухович, бывший адвокат Марк Фейгин, журналист Андрей Филимонов, историк Дмитрий Дубровский и журналист «Idel.Реалии» (признано в РФ иноагентом) Екатерина Маяковская.
Ранее сообщалось, что в список иностранных агентов РФ попал блогер Евгений Понасенков. Вместе с ним в реестр были внесены еще 7 человек. Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица.
Рэпер Face (Иван Дремин) был внесен в реестр СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России. Список иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента Минюста был дополнен рэпером Face. Кроме него, в реестр были внесены журналистка «Новой газеты» Ирина Борухович, бывший адвокат Марк Фейгин, журналист Андрей Филимонов, историк Дмитрий Дубровский и журналист «Idel.Реалии» (признано в РФ иноагентом) Екатерина Маяковская. Ранее сообщалось, что в список иностранных агентов РФ попал блогер Евгений Понасенков. Вместе с ним в реестр были внесены еще 7 человек. Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица.