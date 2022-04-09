Экс-глава Молдавии осудил запрет на георгиевские ленты в стране

За ношение георгиевской ленты хотят ввести штраф Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон и участники Блока коммунистов и социалистов (БКС) заявили, что 9 мая наденут на грудь георгиевскую ленту. Согласно поправкам, внесенным в кодекс о правонарушениях, в стране будет запрещено использовать «георгиевские ленты» и символы «V» и «Z», передает молдавское издание Diez.

«9 мая лично я надену на грудь георгиевскую ленту, как и в предыдущие годы, и буду участвовать в традиционном марше к мемориалу вместе с десятками тысяч людей, которые будут отмечать День Победы над нацизмом», — заявил Игорь Додон. Члены Блока коммунистов и социалистов также намерены 9 мая надеть георгиевскую ленту. «Как и большинство граждан нашей страны, мы будем чтить память о Великой войне в защиту Отечества, уважать и защищать символы великой победы наших народов, а на груди участники будут носить георгиевскую ленту», — предупредили в блоке.

Офицеры и ветераны силовых структур Молдавии также осудили решение парламента о запрете георгиевской ленты. Они напомнили, что она является символом победы советского народа над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и нельзя запретить память об отцах и дедах, сообщил «Первый в Молдавии».

При этом те, кто наденет георгиевскую ленту, не будут оштрафованы. Как пояснил автор поправки депутат ПДС Лилиан Карп, проведение парада 9 мая не будет запрещено, а закон о запрете георгиевской ленты вступит в силу после 9 мая.

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