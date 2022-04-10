В УрФУ создали мазь, которая лечит раны лучше зарубежных аналогов

Мазь на основе созданного вещества оказалась эффективнее популярных импортных препаратов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Химики и биологи Уральского федерального университета разработали вещество с ранозаживляющим эффектом, которое, по их словам, действует эффективнее зарубежных аналогов. Научный коллектив университета поделился результатами исследования на официальном сайте УрФУ.

«Доклинические исследования показали, что мазь на основе созданного вещества оказалась эффективнее зарубежных аналогов. Процесс заживления с новым препаратом проходит быстрее», — говорится в пресс-релизе.

Мазь проста по составу и помимо собственно нового активного вещества включает в себя только димексид — растворитель для соединения, улучающий проникающие свойства препарата, и мазевую основу — вазелин или ланолин. «Обычно после порезов на поверхности кожи остаются шрамы. У животных, которых мы лечили нашим препаратом, они были менее заметны, чем, например, у тех, кого мазали „Солкосерилом“, популярной ранозаживляющей мазью», — добавил заведующий анатомно-физиологической экспериментальной лабораторией УрФУ Сергей Хацко.

Над созданием эффективной ранозаживляющей мази ученые работали более трех лет. Первые результаты были опубликованы еще в 2019 году. Сейчас препарат патентуют для дальнейшего использования.