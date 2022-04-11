В мечети Кургана молятся за героически погибших солдат на Украине

В курганской соборной мечети молятся за российских солдат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В соборной мечети молятся за курганских солдат, которые погибли во время проведения спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU cообщил председатель Курганской организации мусульман, имам мечети Зиедали Мизробов.

Имам отметил, что в мечети не делят наших воинов на мусульман или христиан. Молятся за всех. «Похоронили недавно несколько наших солдат, настоящих воинов и патриотов России. Они отдали свои жизни на защите Родины. Мы молимся за них. Они наша гордость и честь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким героев», — сказал Мизробов.

Представитель мусульман отметил, что подобный героизм и отвага была у наших советских солдат во время Великой Отечественной войны. «Когда-то в 41-м году все мусульмане и христиане вместе сражались против фашизма и нацизма. Сейчас российские солдаты тоже встали на защиту Родины как наши прадеды и деды», — добавил имам.

Ранее URA.RU писало о том, что в соборной мечети Кургана поддержали главу Чечни Рамзана Кадырова, который отправил свои войска для участия в спецоперации на Украине. «Рамзан Кадыров… единственный мусульманский лидер, который поддерживает нас не только словом, но и делом. Если бы он не отправил своих солдат на Украину, то сейчас, возможно, неонацисты уже захватили бы Донбасс», — говорил Мизробов.

Спецоперация на Украине, призванная закончить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что она несет освободительный характер, ее цель — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины. Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.

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