Имам курганской мечети высказался про Кадырова

Рамзана Кадырова поддержали курганские мусульмане (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В соборной мечети Кургана поддержали главу Чечни Рамзана Кадырова, который отправил свои войска для участия в спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам мечети Зиедали Мизробов.

«Рамзан Кадыров… единственный мусульманский лидер, который поддерживает нас не только словом, но и делом. Если бы он не отправил своих солдат на Украину, то сейчас, возможно, неонацисты уже захватили бы Донбасс», — считает Мизробов.

Представитель мусульман уверен, что с Кадыровом никто не может сравниться. «Защита Родины — это половина веры. Рамзан Ахматович поступает как настоящий мусульманин и патриот России. Глава Чечни не побоялся и сам поехал на Украину. Защищать всех нас, защищать мирное население Украины. Кадыров — человек мира и справедливости», — сказал имам.

Мизробов отметил, что верующие курганцы оказывают духовную поддержку Кадырову. «Мы на каждой пятничной молитве молимся за нашего брата Рамзана Кадырова. Читаем за него дуа (мольбы). Молим Всевышнего, чтобы он быстрее освободил украинские земли от нацистов», — поделился Мизробов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Причинами для проведения спецоперации стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Путин также говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам