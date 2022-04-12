Семье погибшего в ХМАО пермского бурильщика присудили 2,8 млн

12 апреля 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Суд постановил работодателя выплатить по 1 млн родителям и 800 тысяч супруге погибшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать и жена пермского бурильщика отсудили у работодателя из ХМАО компенсацию в размере 2,8 млн рублей за погибшего родственника. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. «Родители и бывшая жена погибшего обратились в суд с иском к ООО „ВиР Трейд“ о компенсации морального вреда. В пользу родных погибшего помощника бурильщика взыскано более 2,5 млн руб», — сообщается на сайте. Решение еще не вступило в законную силу. Молодой пермяк работал помощником бурильщика на территории скважины Ватьеганского месторождения Сургутского района ХМАО. Когда мужчина проводил откачку жидкости в специализированную машину, произошел взрыв, в результате которого рабочий погиб. Следствие установило, что виновником стал водитель автомобиля, который нарушил требования пожарной безопасности и охраны труда. Суд постановил, что компания-работодатель «ВиР Трейд» должна компенсировать моральный вред родственникам погибшего. По 1 млн рублей получат родители пермяка и 800 тысяч его супруга. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Мать и жена пермского бурильщика отсудили у работодателя из ХМАО компенсацию в размере 2,8 млн рублей за погибшего родственника. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. «Родители и бывшая жена погибшего обратились в суд с иском к ООО „ВиР Трейд“ о компенсации морального вреда. В пользу родных погибшего помощника бурильщика взыскано более 2,5 млн руб», — сообщается на сайте. Решение еще не вступило в законную силу. Молодой пермяк работал помощником бурильщика на территории скважины Ватьеганского месторождения Сургутского района ХМАО. Когда мужчина проводил откачку жидкости в специализированную машину, произошел взрыв, в результате которого рабочий погиб. Следствие установило, что виновником стал водитель автомобиля, который нарушил требования пожарной безопасности и охраны труда. Суд постановил, что компания-работодатель «ВиР Трейд» должна компенсировать моральный вред родственникам погибшего. По 1 млн рублей получат родители пермяка и 800 тысяч его супруга.