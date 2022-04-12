Семье погибшего в ХМАО пермского бурильщика присудили 2,8 млн

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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Суд постановил работодателя выплатить по 1 млн родителям и 800 тысяч супруге погибшего Фото:

Мать и жена пермского бурильщика отсудили у работодателя из ХМАО компенсацию в размере 2,8 млн рублей за погибшего родственника. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Родители и бывшая жена погибшего обратились в суд с иском к ООО „ВиР Трейд“ о компенсации морального вреда. В пользу родных погибшего помощника бурильщика взыскано более 2,5 млн руб», — сообщается на сайте. Решение еще не вступило в законную силу.

Молодой пермяк работал помощником бурильщика на территории скважины Ватьеганского месторождения Сургутского района ХМАО. Когда мужчина проводил откачку жидкости в специализированную машину, произошел взрыв, в результате которого рабочий погиб. Следствие установило, что виновником стал водитель автомобиля, который нарушил требования пожарной безопасности и охраны труда.

Суд постановил, что компания-работодатель «ВиР Трейд» должна компенсировать моральный вред родственникам погибшего. По 1 млн рублей получат родители пермяка и 800 тысяч его супруга.

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Мать и жена пермского бурильщика отсудили у работодателя из ХМАО компенсацию в размере 2,8 млн рублей за погибшего родственника. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. «Родители и бывшая жена погибшего обратились в суд с иском к ООО „ВиР Трейд“ о компенсации морального вреда. В пользу родных погибшего помощника бурильщика взыскано более 2,5 млн руб», — сообщается на сайте. Решение еще не вступило в законную силу. Молодой пермяк работал помощником бурильщика на территории скважины Ватьеганского месторождения Сургутского района ХМАО. Когда мужчина проводил откачку жидкости в специализированную машину, произошел взрыв, в результате которого рабочий погиб. Следствие установило, что виновником стал водитель автомобиля, который нарушил требования пожарной безопасности и охраны труда. Суд постановил, что компания-работодатель «ВиР Трейд» должна компенсировать моральный вред родственникам погибшего. По 1 млн рублей получат родители пермяка и 800 тысяч его супруга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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