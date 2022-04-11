Омбудсмен по правам человека ХМАО грозит мэрам прокуратурой

12 апреля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Омбудсмен по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова дала рекомендации мэрам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО главы муниципалитетов, которые не смогут выполнить обязательства по обеспечению инвалидов пандусами, будут проверяться прокуратурой. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова. «Мы писали рекомендации главам, о том, чтобы они привели помещения в соответствие требованиям доступной среды для маломобильных граждан и инвалидов. На сегодняшний день причин привлекать прокуратуру нет. Но если кто-то не выполнит эти рекомендации — мы будем передавать материалы в прокуратуру», — сказала Стребкова. Она добавила, что рекомендации поступили практически в каждый муниципалитет ХМАО, в частности, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Югорск, Лангепас, Пыть-Ях. По словам Стребковой, большинство глав заявили о готовности оборудовать входы для инвалидов в летний период, когда работам не будут мешать погодные условия. Часть из них проведут работы в августе—сентябре. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО главы муниципалитетов, которые не смогут выполнить обязательства по обеспечению инвалидов пандусами, будут проверяться прокуратурой. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова. «Мы писали рекомендации главам, о том, чтобы они привели помещения в соответствие требованиям доступной среды для маломобильных граждан и инвалидов. На сегодняшний день причин привлекать прокуратуру нет. Но если кто-то не выполнит эти рекомендации — мы будем передавать материалы в прокуратуру», — сказала Стребкова. Она добавила, что рекомендации поступили практически в каждый муниципалитет ХМАО, в частности, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Югорск, Лангепас, Пыть-Ях. По словам Стребковой, большинство глав заявили о готовности оборудовать входы для инвалидов в летний период, когда работам не будут мешать погодные условия. Часть из них проведут работы в августе—сентябре.