11 апреля 2022

Омбудсмен по правам человека ХМАО грозит мэрам прокуратурой

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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, стребкова наталья
Омбудсмен по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова дала рекомендации мэрам Фото:

В ХМАО главы муниципалитетов, которые не смогут выполнить обязательства по обеспечению инвалидов пандусами, будут проверяться прокуратурой. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова.

«Мы писали рекомендации главам, о том, чтобы они привели помещения в соответствие требованиям доступной среды для маломобильных граждан и инвалидов. На сегодняшний день причин привлекать прокуратуру нет. Но если кто-то не выполнит эти рекомендации — мы будем передавать материалы в прокуратуру», — сказала Стребкова.

Она добавила, что рекомендации поступили практически в каждый муниципалитет ХМАО, в частности, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Югорск, Лангепас, Пыть-Ях. По словам Стребковой, большинство глав заявили о готовности оборудовать входы для инвалидов в летний период, когда работам не будут мешать погодные условия. Часть из них проведут работы в августе—сентябре.

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В ХМАО главы муниципалитетов, которые не смогут выполнить обязательства по обеспечению инвалидов пандусами, будут проверяться прокуратурой. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова. «Мы писали рекомендации главам, о том, чтобы они привели помещения в соответствие требованиям доступной среды для маломобильных граждан и инвалидов. На сегодняшний день причин привлекать прокуратуру нет. Но если кто-то не выполнит эти рекомендации — мы будем передавать материалы в прокуратуру», — сказала Стребкова. Она добавила, что рекомендации поступили практически в каждый муниципалитет ХМАО, в частности, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Югорск, Лангепас, Пыть-Ях. По словам Стребковой, большинство глав заявили о готовности оборудовать входы для инвалидов в летний период, когда работам не будут мешать погодные условия. Часть из них проведут работы в августе—сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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