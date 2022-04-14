Путин поручил Совбезу обеспечить технологическую независимость РФ

Владимир Путин подписал указ о создании нового комитета Совбеза РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопрос обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — сообщается в документе. Указ вступил в силу с момента его подписания.

Отмечается, что главой комиссии будет заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Комиссия будет отвечать за оценку технологической независимости критической информационной инфраструктуры и вносить предложения по импортозамещению в этой сфере. Комиссия также будет отвечать за обеспечение технологического суверенитета России.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности РФ, пишет RT. В частности, президент поручил обеспечить технологической независимости, в частности, в сфере оборонно-промышленного комплекса. Путин поручил снизить использование IT-продукции зарубежных государств.