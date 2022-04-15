Военный эксперт назвал авиацию Украины небоеспособной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Основная часть боевых самолетов и вертолетов Украины была уничтожена в самом начале российской спецоперации. Поэтому сейчас единичные летательные аппараты военно-воздушных сил (ВВС) Украины не могут существенно влиять на развитие событий. Такую оценку дал доктор военных наук Константин Сивков.

«Вводя единичные летательные аппараты в строй, украинская армия не в состоянии добиться каких-либо весомых для себя результатов, при этом фактически обрекает на гибель своих пилотов. Таким образом, уже сегодня можно говорить о том, что ВВС Украины небоеспособны и не могут как-то серьезно влиять на ход операции», — рассказал Сивков в беседе с РИА «Новости».

По словам эксперта, в самом начале спецоперации далеко не вся украинская боевая авиация была в исправном состоянии. Большинство исправных машин были уничтожены уже в первые сутки на военных аэродромах.

В начале марта Минобороны рассказало, что российская армия вывела из строя 90% военных аэродромов Украины. Сообщалось, что система ПВО противника носит очаговый характер и не может существенно противодействовать авиации РФ.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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