Российским военным удалось вывести из строя ВВС Украины

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Российская армия почти полностью подавила ВВС Украины, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия вывела из строя 90% военных аэродромов Украины и почти почти полностью уничтожила систему ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя. Украинская система ПВО носит уже очаговый характер и не может существенно противодействовать российской авиации», — заявили в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что российские ВКС уничтожили 89 украинских боевых самолетов и 57 вертолетов. «Фиксирует только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации», — заключили в Минобороны.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не трогая мирных жителей. При этом украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.

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Российская армия вывела из строя 90% военных аэродромов Украины и почти почти полностью уничтожила систему ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя. Украинская система ПВО носит уже очаговый характер и не может существенно противодействовать российской авиации», — заявили в Минобороны. В ведомстве также сообщили, что российские ВКС уничтожили 89 украинских боевых самолетов и 57 вертолетов. «Фиксирует только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации», — заключили в Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не трогая мирных жителей. При этом украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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