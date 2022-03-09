Российским военным удалось вывести из строя ВВС Украины

Российская армия вывела из строя 90% военных аэродромов Украины и почти почти полностью уничтожила систему ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя. Украинская система ПВО носит уже очаговый характер и не может существенно противодействовать российской авиации», — заявили в Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что российские ВКС уничтожили 89 украинских боевых самолетов и 57 вертолетов. «Фиксирует только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации», — заключили в Минобороны.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не трогая мирных жителей. При этом украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.
Российская армия вывела из строя 90% военных аэродромов Украины и почти почти полностью уничтожила систему ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя. Украинская система ПВО носит уже очаговый характер и не может существенно противодействовать российской авиации», — заявили в Минобороны. В ведомстве также сообщили, что российские ВКС уничтожили 89 украинских боевых самолетов и 57 вертолетов. «Фиксирует только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации», — заключили в Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не трогая мирных жителей. При этом украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.