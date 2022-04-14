В 2022 году в Челябинской области планируется произвести почти 500 тысяч тонн мяса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске планируют вернуться к допандемийному объему производства мяса. Как сообщили в пресс-службе минисельхоза Челябинской области со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, основой роста мясной продукции являются свинокомплексы.

«В свиноводстве в конце прошлого года был получен хороший приплод, и уже в январе—феврале это позволило увеличить производство свинины на 6% к уровню 2021 года. Из 71,2 тысяч тонн мяса всех видов производство свинины составило 20,4 тысячи тонн. В нашем регионе эта продукция производится с профицитом, что позволяет поставлять ее в другие регионы России», — цитирует Кобылина пресс-служба министерства.

В минсельхозе региона отметили вклад агрокомпании «Ариант» в производство мясной продукции. Ежегодно компания поставляет на рынок до 100 тысяч тонн различного мяса. В основном это свинина. На предприятии заявили, что в сутки с конвейера выходит около 140 тонн мясной продукции.

«Наша отечественная пищевая индустрия и пищевая химия за последние годы шагнула далеко вперед с точки зрения прогресса. Производители специй, пищевых добавок, оболочек уже присутствуют на отечественном рынке как серьезные игроки, что сегодня обеспечивает необходимую альтернативу», — сообщила директор по качеству компании «Ариант» Марина Тихоненко.

За 2021 год из Челябинской области было экспортировано мясной и молочной продукции на сумму в 7,8 млн долларов. Данный показатель превысил плановый на 50%. В 2022 году в Челябинской области планируют произвести 494 тысяч тонн мяса, в том числе 145 тысяч тонн свинины.

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