Замминистра транспорта РФ лишился поста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчетно-выборная конференция челябинского регионального отделения партии ЕР. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен
Кирилл Богданов освобожден от должности Фото:

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов освобожден от должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — отмечается в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Источники РИА «Новости» называют уход Богданова из правительства вынужденным. Связывают с возможными нарушениями в авиакомпании «Аэрофлот», где замминистра работал до прихода в федеральный кабмин. Также освобождение от должности Богданова «связан в целом с недовольством результатами работы в области транспортной цифровизации», заключил источник.

О том, что Богданов решил покинуть пост, стало известно 14 апреля. Он занимал должность замминистра транспорта с декабря 2020 года, а до этого работал замгендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов освобожден от должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — отмечается в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Источники РИА «Новости» называют уход Богданова из правительства вынужденным. Связывают с возможными нарушениями в авиакомпании «Аэрофлот», где замминистра работал до прихода в федеральный кабмин. Также освобождение от должности Богданова «связан в целом с недовольством результатами работы в области транспортной цифровизации», заключил источник. О том, что Богданов решил покинуть пост, стало известно 14 апреля. Он занимал должность замминистра транспорта с декабря 2020 года, а до этого работал замгендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...