Замминистра транспорта РФ лишился поста

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов освобожден от должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.
«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — отмечается в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Источники РИА «Новости» называют уход Богданова из правительства вынужденным. Связывают с возможными нарушениями в авиакомпании «Аэрофлот», где замминистра работал до прихода в федеральный кабмин. Также освобождение от должности Богданова «связан в целом с недовольством результатами работы в области транспортной цифровизации», заключил источник.
О том, что Богданов решил покинуть пост, стало известно 14 апреля. Он занимал должность замминистра транспорта с декабря 2020 года, а до этого работал замгендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям.
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Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов освобожден от должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — отмечается в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Источники РИА «Новости» называют уход Богданова из правительства вынужденным. Связывают с возможными нарушениями в авиакомпании «Аэрофлот», где замминистра работал до прихода в федеральный кабмин. Также освобождение от должности Богданова «связан в целом с недовольством результатами работы в области транспортной цифровизации», заключил источник. О том, что Богданов решил покинуть пост, стало известно 14 апреля. Он занимал должность замминистра транспорта с декабря 2020 года, а до этого работал замгендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям.