Лавров анонсировал новый этап спецоперации на Украине

Сергей Лавров заявил о начале нового этапа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные начали новый этап спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Операция продолжится. Следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», — заявил Лавров во время своей беседы с журналистами телеканала India Today.
Он отметил, что цели спецоперации не меняются. Она направлена на полное освобождение ДНР и ЛНР.
Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ Владимир Путин анонсировал 24 февраля. По его словам одна из основных целей данной операции — помощь жителям Донбасса, восемь лет подвергавшимся обстрелам со стороны ВСУ.
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