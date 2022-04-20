В Кремле ждут ответа от украинской стороны по переговорам

20 апреля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что ждет ответа, сроки которого зависят от украинской стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская сторона передала Киеву проект документа об урегулировании, но Украина затягивает с ответом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Украинской стороне передан наш проект документа, который включает четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа, сроки которого зависят от украинской стороны. Но мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговоров Украина не проявляет», — отметил он на конференц-колле. Ранее Захарова заявила, что Россия утратила доверие к украинской делегации, участвующей в переговорах о прекращении огня и мире. Она также пояснила, что доверия к этим людям давно уже нет. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет вести переговоры с Москвой, если будет уничтожена мариупольская группировка ВСУ. Российская армия, в свою очередь, полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории, российская сторона действует корректно и бережно по отношению к мирным жителям. Уничтожению подвергаются только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. А также — национальные батальоны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российская сторона передала Киеву проект документа об урегулировании, но Украина затягивает с ответом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Украинской стороне передан наш проект документа, который включает четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа, сроки которого зависят от украинской стороны. Но мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговоров Украина не проявляет», — отметил он на конференц-колле. Ранее Захарова заявила, что Россия утратила доверие к украинской делегации, участвующей в переговорах о прекращении огня и мире. Она также пояснила, что доверия к этим людям давно уже нет. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет вести переговоры с Москвой, если будет уничтожена мариупольская группировка ВСУ. Российская армия, в свою очередь, полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории, российская сторона действует корректно и бережно по отношению к мирным жителям. Уничтожению подвергаются только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. А также — национальные батальоны.