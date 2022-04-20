Захарова: Россия больше не доверяет украинским переговорщикам

Россия не доверяет украинским переговорщикам, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия утратила доверие к украинской делегации, участвующей в переговорах о прекращении огня и мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе интервью на телеканале «Россия 24».

«Здесь уже не то, что „доверяй и проверяй“ — здесь просто „проверяй“, потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сообщила Мария Захарова. Дипломат отметила, что Россия была готова к тому, что Украина будет вести себя непоследовательно в ходе переговоров. По ее словам, начался «цирк со стороны киевского режима», когда делегаты то соглашались, то отказывались приезжать на встречу.

Захарова отметила, что такое поведение — доказательство того, что киевские власти не являются самостоятельными. Она также предположила, что Украина использует переговоры как отвлекающий маневр.

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные заявил, что Украина не будет вести переговоры с Москвой, если будет уничтожена мариупольская группировка ВСУ. Российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Зеленский также предупредил, что Киев готов обсуждать тему отказа от вступления в НАТО и о статусе Крыма, если Россия выведет войска с территории Украины.

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью является денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса.

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