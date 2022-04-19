В Мариуполе убит боевик «Азова»*, который выступал с Зеленским

В Мариуполе убили члена нацбатальона «Азов» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской). Он был известен как «грек Михаил», который ранее выступал вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским в парламенте Греции. Тогда их совместное выступление вызвало скандал в стране.
«Согласно информации, боевик „Азова“ убит в боях в Мариуполе», — передает сообщение телеканала Skai РИА «Новости». Сообщается, что он погиб в ходе городских боев, однако точных данных о его судьбе нет.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уже заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны России сообщили, что ВС РФ полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Им предложили сложить оружие и сдаться, однако они ответили отказом.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации
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