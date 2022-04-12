Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной

12 апреля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

К тупику в переговорах привела смена позиции Украины, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона отошла от договоренностей с Россией, данных в Стамбуле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, признав, что таким образом переговоры зашли в тупик. «Киев отошел от стамбульских договоренностей. [Мы] вернулись в тупиковую ситуацию», — заявил Путин на пресс-конференции президентов России и Беларуси, транслируемой на «России 24». Украина и Россия начали переговоры после начала спецоперации со стороны РФ по демилитаризации и денацификации соседней страны. По словам Путина, это была вынужденная мера. На данный момент стороны не пришли к общему решению. Украинская сторона призналась, что они согласовывают все шаги в переговорах с западными коллегами. На встрече в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Киев нарушил это обещание. Так, на следующем раунде переговоров Украина предоставила новый проект соглашения, в котором постарались уйти от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Турции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украинская сторона отошла от договоренностей с Россией, данных в Стамбуле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, признав, что таким образом переговоры зашли в тупик. «Киев отошел от стамбульских договоренностей. [Мы] вернулись в тупиковую ситуацию», — заявил Путин на пресс-конференции президентов России и Беларуси, транслируемой на «России 24». Украина и Россия начали переговоры после начала спецоперации со стороны РФ по демилитаризации и денацификации соседней страны. По словам Путина, это была вынужденная мера. На данный момент стороны не пришли к общему решению. Украинская сторона призналась, что они согласовывают все шаги в переговорах с западными коллегами. На встрече в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Киев нарушил это обещание. Так, на следующем раунде переговоров Украина предоставила новый проект соглашения, в котором постарались уйти от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Турции.