Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
К тупику в переговорах привела смена позиции Украины, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона отошла от договоренностей с Россией, данных в Стамбуле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, признав, что таким образом переговоры зашли в тупик.

«Киев отошел от стамбульских договоренностей. [Мы] вернулись в тупиковую ситуацию», — заявил Путин на пресс-конференции президентов России и Беларуси, транслируемой на «России 24».

Украина и Россия начали переговоры после начала спецоперации со стороны РФ по демилитаризации и денацификации соседней страны. По словам Путина, это была вынужденная мера. На данный момент стороны не пришли к общему решению. Украинская сторона призналась, что они согласовывают все шаги в переговорах с западными коллегами. На встрече в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Киев нарушил это обещание. Так, на следующем раунде переговоров Украина предоставила новый проект соглашения, в котором постарались уйти от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Турции.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Украинская сторона отошла от договоренностей с Россией, данных в Стамбуле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, признав, что таким образом переговоры зашли в тупик. «Киев отошел от стамбульских договоренностей. [Мы] вернулись в тупиковую ситуацию», — заявил Путин на пресс-конференции президентов России и Беларуси, транслируемой на «России 24». Украина и Россия начали переговоры после начала спецоперации со стороны РФ по демилитаризации и денацификации соседней страны. По словам Путина, это была вынужденная мера. На данный момент стороны не пришли к общему решению. Украинская сторона призналась, что они согласовывают все шаги в переговорах с западными коллегами. На встрече в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 6 апреля Киев нарушил это обещание. Так, на следующем раунде переговоров Украина предоставила новый проект соглашения, в котором постарались уйти от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...