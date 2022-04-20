20 апреля 2022

В Кургане рассказали о маршруте масштабной акции на 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный парад посвященный Дню Победы. Курган, знамя победы, бессмертный полк
«Бессмертный полк» в Кургане пройдет по центральной улице Фото:

Маршрут шествия «Бессмертный полк» в Кургане в День Победы, 9 мая, будет проходить от перекрестка улиц Гоголя и Пролетарской до Центрального парка культуры и отдыха. Об этом на онлайн-брифинге сообщила заведующая отделом культуры администрации города Татьяна Абросимова. Трансляция брифинга велась в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Шествие пройдет по улице Гоголя (от Пролетарской), по главной площади и до Центрального парка культуры и отдыха. Участники акции будут выстраиваться у остановки „Бессмертный полк“ по Гоголя до Пролетарской. Если придет много людей, то колонна может продлиться до Савельева. Начало сбора — в 9:00», — уточнила Абросимова.

По словам Абросимовой, в акции может принять участие любой желающий. Предварительно регистрироваться не нужно. Таблички с портретами своих героев курганцы могут напечатать в любой типографии.

Ранее URA.RU писало, что курганцам придется самостоятельно печатать портреты фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк». В этом году в Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию».

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Маршрут шествия «Бессмертный полк» в Кургане в День Победы, 9 мая, будет проходить от перекрестка улиц Гоголя и Пролетарской до Центрального парка культуры и отдыха. Об этом на онлайн-брифинге сообщила заведующая отделом культуры администрации города Татьяна Абросимова. Трансляция брифинга велась в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». «Шествие пройдет по улице Гоголя (от Пролетарской), по главной площади и до Центрального парка культуры и отдыха. Участники акции будут выстраиваться у остановки „Бессмертный полк“ по Гоголя до Пролетарской. Если придет много людей, то колонна может продлиться до Савельева. Начало сбора — в 9:00», — уточнила Абросимова. По словам Абросимовой, в акции может принять участие любой желающий. Предварительно регистрироваться не нужно. Таблички с портретами своих героев курганцы могут напечатать в любой типографии. Ранее URA.RU писало, что курганцам придется самостоятельно печатать портреты фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк». В этом году в Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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