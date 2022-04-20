В Кургане рассказали о маршруте масштабной акции на 9 мая

«Бессмертный полк» в Кургане пройдет по центральной улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Маршрут шествия «Бессмертный полк» в Кургане в День Победы, 9 мая, будет проходить от перекрестка улиц Гоголя и Пролетарской до Центрального парка культуры и отдыха. Об этом на онлайн-брифинге сообщила заведующая отделом культуры администрации города Татьяна Абросимова. Трансляция брифинга велась в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Шествие пройдет по улице Гоголя (от Пролетарской), по главной площади и до Центрального парка культуры и отдыха. Участники акции будут выстраиваться у остановки „Бессмертный полк“ по Гоголя до Пролетарской. Если придет много людей, то колонна может продлиться до Савельева. Начало сбора — в 9:00», — уточнила Абросимова.

По словам Абросимовой, в акции может принять участие любой желающий. Предварительно регистрироваться не нужно. Таблички с портретами своих героев курганцы могут напечатать в любой типографии.

Ранее URA.RU писало, что курганцам придется самостоятельно печатать портреты фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк». В этом году в Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию».