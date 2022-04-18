В Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк»

19 апреля 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Акцию «Бессмертный полк» в Кургане теперь курируют мэрия и ОНФ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Теперь организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию», рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее куратором акции был исполнительный директор радио «За облаками» Ярослав Фомин. «В городе Кургане в 2022 году организацию акции „Бессмертный полк“ курирует администрация города совместно с региональным исполкомом общероссийского общественного движения „Народный фронт за Россию“», — говорится в ответе администрации на редакционный запрос URA.RU. В разговоре с корреспондентом URA.RU Фомин подчеркнул, что на сегодняшний день его участие в организации акции излишне. «Когда акция только начиналась и была никому не известна, был необходим координатор, который всех сводил вместе, объяснял суть руководителям разных уровней, писал письма, запросы, стучался во властные кабинеты. На это ушло несколько лет. Теперь „Бессмертный полк“ настолько врос в структуру празднования Дня Победы, что власти города и области, силовые структуры знают свои задачи, координируют работу по своим направлениям и без особого труда сами организуют шествие 9 мая», — отметил Фомин. Ранее глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что празднование Дня Победы в городе пройдет в офлайн-формате, который был в доковидные времена. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в Кургане отменили массовые мероприятия 9 Мая. В прошлом году парад Победы прошел в обычном формате. Ежегодная акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Теперь организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию», рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее куратором акции был исполнительный директор радио «За облаками» Ярослав Фомин. «В городе Кургане в 2022 году организацию акции „Бессмертный полк“ курирует администрация города совместно с региональным исполкомом общероссийского общественного движения „Народный фронт за Россию“», — говорится в ответе администрации на редакционный запрос URA.RU. В разговоре с корреспондентом URA.RU Фомин подчеркнул, что на сегодняшний день его участие в организации акции излишне. «Когда акция только начиналась и была никому не известна, был необходим координатор, который всех сводил вместе, объяснял суть руководителям разных уровней, писал письма, запросы, стучался во властные кабинеты. На это ушло несколько лет. Теперь „Бессмертный полк“ настолько врос в структуру празднования Дня Победы, что власти города и области, силовые структуры знают свои задачи, координируют работу по своим направлениям и без особого труда сами организуют шествие 9 мая», — отметил Фомин. Ранее глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что празднование Дня Победы в городе пройдет в офлайн-формате, который был в доковидные времена. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в Кургане отменили массовые мероприятия 9 Мая. В прошлом году парад Победы прошел в обычном формате. Ежегодная акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме.