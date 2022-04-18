18 апреля 2022

Курганцы будут сами печатать портреты для «Бессмертного полка»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздник 9 мая во время самоизоляции жителей. Курган , балкон, 9 мая
Курганцы будут печатать портреты своих героев самостоятельно Фото:

Жителям Кургана придется самостоятельно печатать портреты фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк». Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Заявление на участие в акции в этом году не подается. Каждый желающий может принять участие в шествии. Портреты героев можно напечатать самостоятельно», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

На странице Курганской области на официальном сайте проекта указано, что в 2020 году в городе можно было заказать транспаранты бесплатно. Тогда в штабе планировали изготовить бесплатно 770 портретов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса штаб не действовал. Сама акция проходила в онлайн-формате. В этом году на сайте проекта новостей о работе штаба в регионе нет.

Ранее URA.RU писало, что в этом году в Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию». В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном режиме.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

Жителям Кургана придется самостоятельно печатать портреты фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк». Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Заявление на участие в акции в этом году не подается. Каждый желающий может принять участие в шествии. Портреты героев можно напечатать самостоятельно», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. На странице Курганской области на официальном сайте проекта указано, что в 2020 году в городе можно было заказать транспаранты бесплатно. Тогда в штабе планировали изготовить бесплатно 770 портретов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса штаб не действовал. Сама акция проходила в онлайн-формате. В этом году на сайте проекта новостей о работе штаба в регионе нет. Ранее URA.RU писало, что в этом году в Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию». В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...