Курганцы будут сами печатать портреты для «Бессмертного полка»

19 апреля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Курганцы будут печатать портреты своих героев самостоятельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Кургана придется самостоятельно печатать портреты фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк». Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Заявление на участие в акции в этом году не подается. Каждый желающий может принять участие в шествии. Портреты героев можно напечатать самостоятельно», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. На странице Курганской области на официальном сайте проекта указано, что в 2020 году в городе можно было заказать транспаранты бесплатно. Тогда в штабе планировали изготовить бесплатно 770 портретов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса штаб не действовал. Сама акция проходила в онлайн-формате. В этом году на сайте проекта новостей о работе штаба в регионе нет. Ранее URA.RU писало, что в этом году в Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию». В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном режиме. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жителям Кургана придется самостоятельно печатать портреты фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк». Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Заявление на участие в акции в этом году не подается. Каждый желающий может принять участие в шествии. Портреты героев можно напечатать самостоятельно», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. На странице Курганской области на официальном сайте проекта указано, что в 2020 году в городе можно было заказать транспаранты бесплатно. Тогда в штабе планировали изготовить бесплатно 770 портретов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса штаб не действовал. Сама акция проходила в онлайн-формате. В этом году на сайте проекта новостей о работе штаба в регионе нет. Ранее URA.RU писало, что в этом году в Кургане сменился куратор акции «Бессмертный полк». Организацией шествия занимаются администрация города и общественное движение «Народный фронт за Россию». В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном режиме.