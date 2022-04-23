23 апреля 2022

Российские магазины электроники возобновили продажи в рассрочку

© Служба новостей «URA.RU»
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«М.Видео» и «Эльдорадо» вернули рассрочки без первого взноса и переплат Фото:

Магазины электроники в России вернули возможность покупать технику в рассрочку. Оплатить товар таким способом вновь можно в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и re:Store.

С 19 апреля в «М.Видео — Эльдорадо» возобновили продажу товаров в рассрочку без первого взноса и переплат, сообщили в пресс-службе объединенной компании «Известиям». Для покупки техники Apple рассрочку вернули и в re:Store, о чем сообщается на сайте магазина.

Ранее сообщалось, что в марте российские продавцы электроники отказались от продаж в рассрочку из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Затем ритейлеры стали постепенно возвращаться к кредитам под 10% переплаты.

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Магазины электроники в России вернули возможность покупать технику в рассрочку. Оплатить товар таким способом вновь можно в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и re:Store. С 19 апреля в «М.Видео — Эльдорадо» возобновили продажу товаров в рассрочку без первого взноса и переплат, сообщили в пресс-службе объединенной компании «Известиям». Для покупки техники Apple рассрочку вернули и в re:Store, о чем сообщается на сайте магазина. Ранее сообщалось, что в марте российские продавцы электроники отказались от продаж в рассрочку из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Затем ритейлеры стали постепенно возвращаться к кредитам под 10% переплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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