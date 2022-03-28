Ритейлеры вводят кредиты на бытовую технику под 10% переплаты

29 марта 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

«М.Видео» и «Эльдорадо» начали продавать бытовую технику и электронику, используя кредитный инструмент «10—10—10» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Отказавшись от рассрочки, ритейлеры крупных магазинов электроники стали возвращаться к кредитному формату «10-10-10». Об этом рассказал представитель объединенного ритейлера. «Кредитное предложение предполагает первоначальный взнос в размере 10% стоимости покупки и погашение основной суммы и процентов в течение 10 месяцев. Общая переплата по кредиту составит порядка 10% при годовой ставке 23—23,5% в зависимости от предложения конкретного банка», — уточнил ритейлер в разговоре с «Известиями». На сегодняшний день данное предложение действует в «М.Видео» и «Эльдорадо». По словам представителя индустрии, приобретать технику по таким условиям гораздо выгоднее, чем брать кредит. Так, при покупке смартфона стоимостью 50 тыс. рублей при помощи данного кредитного инструмента «10—10—10» итоговая цена составит 55 тыс., а при оформлении потребительского кредита на год — примерно 67 тыс. рублей. Центральный аппарат антимонопольной службы уже проводит проверку в отношении крупных ретейлеров бытовой техники в ХМАО — DNS и «МВидео», а также в отношении магазинов торговой сети «Детский мир» из-за повышения цен. Кроме того, в середине марта в крупных магазинах бытовой техники пропала рассрочка как способ оплаты. По словам председателя правления Союза жилищных организаций Москва, члена комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константина Крохина, самыми энергозатратными бытовыми приборами на сегодняшний день в доме являются стиральная машина, чайник, утюг и пылесосы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказавшись от рассрочки, ритейлеры крупных магазинов электроники стали возвращаться к кредитному формату «10-10-10». Об этом рассказал представитель объединенного ритейлера. «Кредитное предложение предполагает первоначальный взнос в размере 10% стоимости покупки и погашение основной суммы и процентов в течение 10 месяцев. Общая переплата по кредиту составит порядка 10% при годовой ставке 23—23,5% в зависимости от предложения конкретного банка», — уточнил ритейлер в разговоре с «Известиями». На сегодняшний день данное предложение действует в «М.Видео» и «Эльдорадо». По словам представителя индустрии, приобретать технику по таким условиям гораздо выгоднее, чем брать кредит. Так, при покупке смартфона стоимостью 50 тыс. рублей при помощи данного кредитного инструмента «10—10—10» итоговая цена составит 55 тыс., а при оформлении потребительского кредита на год — примерно 67 тыс. рублей. Центральный аппарат антимонопольной службы уже проводит проверку в отношении крупных ретейлеров бытовой техники в ХМАО — DNS и «МВидео», а также в отношении магазинов торговой сети «Детский мир» из-за повышения цен. Кроме того, в середине марта в крупных магазинах бытовой техники пропала рассрочка как способ оплаты. По словам председателя правления Союза жилищных организаций Москва, члена комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константина Крохина, самыми энергозатратными бытовыми приборами на сегодняшний день в доме являются стиральная машина, чайник, утюг и пылесосы.