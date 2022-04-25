Курс евро рекордно обвалился

Курс евро опустился до 77 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже.

«Курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей. Это произошло впервые с июня 2020 года», — следует из данных торгов.

Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года.