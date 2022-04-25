Курс евро рекордно обвалился

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Курс евро опустился до 77 рублей Фото:

Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже.

«Курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей. Это произошло впервые с июня 2020 года», — следует из данных торгов.

Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года.

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Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже. «Курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей. Это произошло впервые с июня 2020 года», — следует из данных торгов. Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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