Курс евро снизился на 1, 4 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже.

«Курс евро расчетами „завтра“ к 13.54 мск снижается на 1,4 рубля, до 80,05 рубля (уже опускался до 79,98 рубля), курс доллара — на 0,95 рубля, до 74,79 рубля», — говорится на сайте Мосбиржи.

Курс валют начал резко падать после заявления президента России Владимира Путина о решении экспортировать газ в недружественные страны только за рубли. Ряд европейских государств отказались идти на такие условия.