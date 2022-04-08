Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

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Курс евро снизился на 1, 4 рубля Фото:
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Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже.

«Курс евро расчетами „завтра“ к 13.54 мск снижается на 1,4 рубля, до 80,05 рубля (уже опускался до 79,98 рубля), курс доллара — на 0,95 рубля, до 74,79 рубля», — говорится на сайте Мосбиржи.

Курс валют начал резко падать после заявления президента России Владимира Путина о решении экспортировать газ в недружественные страны только за рубли. Ряд европейских государств отказались идти на такие условия.

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Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже. «Курс евро расчетами „завтра“ к 13.54 мск снижается на 1,4 рубля, до 80,05 рубля (уже опускался до 79,98 рубля), курс доллара — на 0,95 рубля, до 74,79 рубля», — говорится на сайте Мосбиржи. Курс валют начал резко падать после заявления президента России Владимира Путина о решении экспортировать газ в недружественные страны только за рубли. Ряд европейских государств отказались идти на такие условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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