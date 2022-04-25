Путин поручил создать в РФ новую антикоррупционную систему

25 апреля 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин утвердил положение о системе «Посейдон» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Координировать работу новой системы будет администрация президента РФ. «Утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции „Посейдон“. Администрация президента РФ является координатором системы», — говорится в указе. Новая система призвана повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений, сообщает документ. В нее будет попадать информация о том, как госслужащие соблюдают антикоррупционное законодательство, а также их персональные данные. Консультационную поддержку по вопросам работы с «Посейдоном» будет оказывать Министерство труда и социальной защиты РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Координировать работу новой системы будет администрация президента РФ. «Утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции „Посейдон“. Администрация президента РФ является координатором системы», — говорится в указе. Новая система призвана повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений, сообщает документ. В нее будет попадать информация о том, как госслужащие соблюдают антикоррупционное законодательство, а также их персональные данные. Консультационную поддержку по вопросам работы с «Посейдоном» будет оказывать Министерство труда и социальной защиты РФ.