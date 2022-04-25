Путин поручил создать в РФ новую антикоррупционную систему

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Координировать работу новой системы будет администрация президента РФ.
«Утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции „Посейдон“. Администрация президента РФ является координатором системы», — говорится в указе.
Новая система призвана повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений, сообщает документ. В нее будет попадать информация о том, как госслужащие соблюдают антикоррупционное законодательство, а также их персональные данные. Консультационную поддержку по вопросам работы с «Посейдоном» будет оказывать Министерство труда и социальной защиты РФ.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Координировать работу новой системы будет администрация президента РФ. «Утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции „Посейдон“. Администрация президента РФ является координатором системы», — говорится в указе. Новая система призвана повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений, сообщает документ. В нее будет попадать информация о том, как госслужащие соблюдают антикоррупционное законодательство, а также их персональные данные. Консультационную поддержку по вопросам работы с «Посейдоном» будет оказывать Министерство труда и социальной защиты РФ.