27 апреля 2022

В России планируют увеличить пенсии и зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Известия: в РФ готовятся повысить МРОТ и прожиточный минимум Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Власти РФ рассматривают дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Минимальный размер оплаты труда планируется увеличить на 9%. На столько же предлагается проиндексировать и прожиточный минимум, сообщает один источник газеты. Еще один собеседник заявил, что профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривает диапазон от 8% до 10%.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ 12 654 рубля. Так, в случае повышения на 9% они составят всего 15 140 рублей и 13 793 рубля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. Он отметил, что также необходимо увеличить МРОТ.

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Власти РФ рассматривают дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Минимальный размер оплаты труда планируется увеличить на 9%. На столько же предлагается проиндексировать и прожиточный минимум, сообщает один источник газеты. Еще один собеседник заявил, что профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривает диапазон от 8% до 10%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ 12 654 рубля. Так, в случае повышения на 9% они составят всего 15 140 рублей и 13 793 рубля. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. Он отметил, что также необходимо увеличить МРОТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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