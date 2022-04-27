В России планируют увеличить пенсии и зарплаты

28 апреля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Известия: в РФ готовятся повысить МРОТ и прожиточный минимум Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Власти РФ рассматривают дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Минимальный размер оплаты труда планируется увеличить на 9%. На столько же предлагается проиндексировать и прожиточный минимум, сообщает один источник газеты. Еще один собеседник заявил, что профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривает диапазон от 8% до 10%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ 12 654 рубля. Так, в случае повышения на 9% они составят всего 15 140 рублей и 13 793 рубля. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. Он отметил, что также необходимо увеличить МРОТ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти РФ рассматривают дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Минимальный размер оплаты труда планируется увеличить на 9%. На столько же предлагается проиндексировать и прожиточный минимум, сообщает один источник газеты. Еще один собеседник заявил, что профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривает диапазон от 8% до 10%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ 12 654 рубля. Так, в случае повышения на 9% они составят всего 15 140 рублей и 13 793 рубля. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. Он отметил, что также необходимо увеличить МРОТ.