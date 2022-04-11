Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты 11 апреля 2022 в 21:03 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил увеличить размер заработной платы россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В России необходимо провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. Также следует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Такое поручение дал глава государства Владимир Путин правительству страны. «Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений. Также представить предложения о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума», — сказано на сайте Кремля. Путин ранее разрешил тратить сверхдоходы от продажи нефти и газа на приоритетные нужды, в том числе и выплаты населению. До этого, согласно бюджетному правилу, все доходы от продажи нефти и газа, превышающие 44,2 доллара за баррель, автоматически уходили в Фонд национального благосостояния через покупку валюты. Однако введение жестких санкций против России заморозило эту схему из-за частичного отключения отечественной банковской системы от SWIFT и блокировки золотовалютных запасов Центробанка РФ за рубежом. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . В России необходимо провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. Также следует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Такое поручение дал глава государства Владимир Путин правительству страны. «Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений. Также представить предложения о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума», — сказано на сайте Кремля. Путин ранее разрешил тратить сверхдоходы от продажи нефти и газа на приоритетные нужды, в том числе и выплаты населению. До этого, согласно бюджетному правилу, все доходы от продажи нефти и газа, превышающие 44,2 доллара за баррель, автоматически уходили в Фонд национального благосостояния через покупку валюты. Однако введение жестких санкций против России заморозило эту схему из-за частичного отключения отечественной банковской системы от SWIFT и блокировки золотовалютных запасов Центробанка РФ за рубежом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям